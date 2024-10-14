Спикер парламента Турции встретился с Сахибой Гафаровой и Аленом Симоняном
Находящаяся с рабочим визитом в Женеве председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса.
Согласно сообщению, Нуман Куртулмуш выразил удовлетворение успешным развитием отношений между Азербайджаном и Турцией. Председатель ВНСТ подчеркнул, что после 44-дневной Отечественной войны в регионе сложилась новая обстановка. В этом контексте он упомянул о масштабных восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также Зангезурском коридоре, открытие которого, по его словам, создаст большие возможности для тюркского мира и тюркоязычных стран.
В то же время спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова довела до внимания, что Азербайджан и Турция выступают с единой позиции по всем вопросам, включая взаимную поддержку в международных организациях. В ходе беседы говорилось о поддержке Азербайджана и Турции повестки мира и сотрудничества в регионе.
Председатель парламента Турции встретился также в Женеве со своим армянским коллегой Аленом Симоняном. Фото со встречи опубликовал Симонян на своей странице в соцсети.
«На полях 149-й Ассамблеи Межпарламентского союза у меня состоялась содержательная встреча со спикером Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Мы обсудили широкий круг двусторонних вопросов, мирный процесс на Южном Кавказе и регион в целом… Договорились продолжить наши контакты в дальнейшем», - написал Симонян в Х.
В пресс-службе парламента Армении сообщили, что Симонян представил турецкой стороне последние события в процессе переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.