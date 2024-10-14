Спикер парламента Турции встретился с Сахибой Гафаровой и Аленом Симоняном

Находящаяся с рабочим визитом в Женеве председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса.

Согласно сообщению, Нуман Куртулмуш выразил удовлетворение успешным развитием отношений между Азербайджаном и Турцией. Председатель ВНСТ подчеркнул, что после 44-дневной Отечественной войны в регионе сложилась новая обстановка. В этом контексте он упомянул о масштабных восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также Зангезурском коридоре, открытие которого, по его словам, создаст большие возможности для тюркского мира и тюркоязычных стран.

В то же время спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова довела до внимания, что Азербайджан и Турция выступают с единой позиции по всем вопросам, включая взаимную поддержку в международных организациях. В ходе беседы говорилось о поддержке Азербайджана и Турции повестки мира и сотрудничества в регионе.