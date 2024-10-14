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Союзница Украины потратила на российскую нефть больше, чем на помощь Киеву

00:32 1065

Чехия, одна из союзниц Украины в Европе, за время войны отдала России за ее нефть в пять раз больше, чем оказала военной помощи Украине. Об этом говорится в докладе экспертов двух европейских исследовательских организаций.

В опубликованном в понедельник докладе, о котором сообщило Politico, сотрудники Центра исследований энергии и чистого воздуха и Центра исследований демократии сообщают, что с момента вторжения России в Украину Чехия отдала за российское «черное золото» уже 7 млрд евро, тогда как на помощь Украине чешское государство потратило 1,29 млрд евро.

Авторы доклада напоминают, что когда Евросоюз накладывал санкции на российские нефть и газ, для стран, получающих нефть по трубопроводу — Венгрии, Словакии и Чехии — было сделано исключение. Тогда подразумевалось, что отсрочка запрета на поставки по трубам даст этим странам время постепенно перейти на альтернативных поставщиков. Но этого не сделали не только Венгрия со Словакией, чьих премьеров обвиняют в симпатии к России, но и чешский НПЗ, принадлежащих польской компании Orlen Unipetrol.

По подсчетам авторов доклада, доля российской нефти в чешских закупках даже на время выросла: в 2022 году она составляла 56%, а в 2023 — 60%. Правда, в первом квартале 2024 года она снизилась до 49%.

Авторы доклада заявляют, что у Чехии есть все возможности перейти на другие источники нефти, но Orlen Unipetrol предпочла заработать, по подсчетам авторов, дополнительные 1,2 млрд евро, закупая со скидкой российскую нефть.

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