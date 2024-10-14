Бывший украинский омоновец стал вице-губернатором в России

Бывший сотрудник ныне расформированного спецподразделения украинской милиции «Беркут» Максим Ковалев, также принимавший участие в войне против Украины, стал врио вице-губернатора Самарской области. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона 14 октября, передает The Insider.

По его словам, Ковалев будет руководить департаментом по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.

Максим Ковалев — уроженец Севастополя. До аннексии Крыма служил в спецподразделении украинской милиции «Беркут». После аннексии подразделение перешло под управление МВД России, а затем Росгвардии. В составе обновленного «Беркута» Ковалев принимал участие в боевых действиях в Украине, дослужился до должности командира севастопольского отряда «Беркут-С». Имеет звание полковника полиции.

В Украине в отношении Ковалева расследуется уголовное дело по статьям о посягательстве на территориальную целостность страны, госизмене и другим.