Заявления Сахибы Гафаровой в Женеве

Председатель Милли Меджлиса, руководитель азербайджанской делегации в Межпарламентском союзе Сахиба Гафарова выступила на тему «Использование науки, технологий и инноваций для более мирного и устойчивого будущего» в ходе 149-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве.

Согласно сообщению отдела прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса, спикер Сахиба Гафарова в своем выступлении отметила, что наука, технологии и инновации всегда находились в центре тенденций развития общества. Сегодня общепризнана их важная роль в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). Сахиба Гафарова с сожалением отметила, что, согласно отчетам, в то время как до окончания срока, предусмотренного Повесткой дня по устойчивому развитию до 2030 года, осталось всего 5 лет, лишь 17 процентов данной повестки и 17 Целей устойчивого развития реализуются в срок, что вызывает тревогу.

Спикер парламента подчеркнула, что извлеченные из пандемии COVID-19 уроки не должны быть забыты, особенно учитывая, что некоторые страны использовали свои технологические преимущества для приоритизации вакцинных потребностей. Сахиба Гафарова отметила, что ввиду глобальных вызовов страны имеют моральное обязательство поддерживать стремления друг друга к развитию. С 2020 года Азербайджан оказал более чем 140 странам гуманитарную, экономическую и техническую помощь на 330 миллионов долларов США. В рамках саммита Контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19, состоявшегося в марте 2023 года в Азербайджане, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о двух глобальных инициативах, направленных на поддержку восстановления африканских стран и развивающихся малых островных государств после пандемии. Эти инициативы предполагают оказание прямой финансовой помощи, расширение образовательных возможностей, повышение потенциала и другие технические меры.