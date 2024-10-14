Массовое «минирование» посольств Украины в мире

Более 60 зарубежных дипучреждений Украины по всему миру получили анонимные письма о минировании. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщили в МИД Украины, добавив, что общее число продолжает расти.

Аналогичные послания направлены и структурным подразделениям украинского внешнеполитического ведомства. В этой связи глава министерства Андрей Сибига поручил усилить меры безопасности в украинских дипучреждениях. Дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранителями и органами власти стран пребывания для необходимых проверок безопасности.

Ситуация не повлияла на функционирование дипсистемы Украины и зарубежных дипучреждений. Работа продолжается в штатном режиме, все поставленные задачи выполняются в полном объеме, заверили в ведомстве.