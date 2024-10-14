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Нетаньяху немного успокоил Байдена

01:43 175

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена, что хочет нанести удары по военным целям в Иране, а не по ядерным или нефтяным объектам. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По словам ее источников, во время телефонного разговора с Байденом 9 октября Нетаньяху сообщил, «что планирует выбрать в качестве цели военную инфраструктуру в Иране». По оценке издания, это означает, что со стороны еврейского государства может последовать «более ограниченный ответный удар с тем, чтобы не допустить полномасштабной войны».

Один из источников отметил, что Израиль таким образом планирует свои ответные действия, чтобы они не были восприняты как попытка «политического вмешательства в выборы в США», и это, по его словам, свидетельствует о понимании Нетаньяху того, что масштабный израильский удар может изменить исход президентской гонки в Америке.

Издание пишет, что план Израиля был встречен в Вашингтоне с облегчением.

Последний телефонный разговор между Нетаньяху и Байденом состоялся 9 октября. Это был первый их личный контакт за последние полтора месяца. К их беседе, продолжавшейся около 40 минут, присоединилась кандидат в президенты США Камала Харрис.

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