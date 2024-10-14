Истребители Израиля атаковали границу между Ливаном и Сирией

Как передает радиостанция Sham FM, самолеты нанесли удары по дороге, идущей в Сирию через контрольно-пропускной пункт у поселка Джермаш. По ее информации, сирийские средства ПВО, размещенные южнее города Хомс, открыли огонь по израильским целям.

Истребители израильских ВВС совершили налет на погранпереход в районе Хермель на севере Ливана.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Аббас аль-Хадж Хасан считает, что израильские авиаудары по погранпереходам и гуманитарным конвоям следует рассматривать как необъявленную блокаду.

«Действия израильского противника создают серьезную проблему для обеспечения продовольственной безопасности, - приводит его слова газета Al Nahar. - Кроме того, наносится экономический ущерб, поскольку блокируются с воздуха дороги, которые связывают Ливан с соседними странами, в результате создаются преграды на пути экспорта сельскохозяйственной продукции».