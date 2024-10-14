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Израиль ударит по Ирану… куда посчитает нужным

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Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
02:30 560

Европейский союз ввел новые санкции против Ирана за передачу России баллистических ракет и беспилотников, а также связанных с ними технологий.

ЕС уже наказывал иранские компании, которые занимаются разработкой и производством беспилотников: в декабре 2023 года в санкционные списки попали компании Baharestan Kish, Saad Sazeh Faraz Sharif и Chekad Sanat Faraz Asia. Сейчас к ним добавилось семь новых юридических лиц и семеро персоналий.

Под европейскими санкциями отныне авиакомпании Iran Air, Mahan Air и Saha Airlines, исследовательский центр Shahid Haj Ali Movahed и производитель алюминия Iran Alumina Company, а также два предприятия – поставщика комплектующих для строительства беспилотников.

Под европейскими санкциями отныне авиакомпании Iran Air, Mahan Air и Saha Airlines, исследовательский центр Shahid Haj Ali Movahed и производитель алюминия Iran Alumina Company

В личном качестве под санкции попали замминистра обороны Ирана Сейед Хамзе Галандари, военный атташе Ирана в России Реза Хосрави Могадам, управляющие компаний Iran Aircraft Manufacturing Industries и Aerospace Industries Organization и трое офицеров "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

А несколько дней назад Госдеп и Минфин США резко расширили санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в наказание за ракетный обстрел Израиля в начале октября, то есть тоже за применение ракетного оружия. Ранее, в сентябре свои санкции против производителей и поставщиков иранских ракет и беспилотников ввела Великобритания.

А в воскресенье в Израиле была атакована военная база в районе Биньямина рядом с Хайфой. Запущенный из Ливана дрона, вероятно, модели «Сайяд 107», смог обмануть радары и ударить по столовой, где находились новобранцы ЦАХАЛ. Трое солдат погибло сразу, один скончался от ран. Всего ранения получили почти 70 военнослужащих. Израиль, пишут, уже предупредил своих американских союзников, заявил, что ответ будет «самым жестким и серьезным».

Для Израиля иранские растущие возможности в области ударных дронов и ракет представляют смертельную угрозу, и там предпримут все меры, чтобы эти возможности уничтожить.

Настало время заставить Иран ответить за активный ракетно-дроновый терроризм, что на Ближнем Востоке, что в Украине

Как уничтожили, по совместному заявлению ЦАХАЛа и ШАБАКА, Самера Абу-Даку, руководителя ВВС ХАМАСа, который отвечал за планирование и проникновение парапланов и БПЛА в Израиль 7 октября.

Иранские же ракеты и БПЛА регулярно используют хуситы, кошмаря суда в Красном море.

Очевидно, что настало время заставить Иран ответить за активный ракетно-дроновый терроризм, что на Ближнем Востоке, что в Украине, руками российской армии. Пока страны Запада уповают на санкционные методы, более предметно проблемой, скорей всего, займется именно Израиль. Многие задают вопрос, куда он ударит в ответ на атаки со стороны Ирана и его прокси. И все более-менее понимают, куда: вот по тем объектам, которые санкционированы Западом. Ну, и еще туда, куда посчитает нужным.

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