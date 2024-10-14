«Зоя Космодемьянская» все же жива

Несколькот дней назад российские СМИ сообщили, что в СИЗО скончалась женщина по имени Елена Чесакова, задержанная в Одессе за попытку повесить российский флаг на постамент демонтированного памятника Екатерине II. Ее мать опровергла это.

По словам матери, ее дочь сейчас находится под домашним арестом.