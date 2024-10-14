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«Зоя Космодемьянская» все же жива

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Несколькот дней назад российские СМИ сообщили, что в СИЗО скончалась женщина по имени Елена Чесакова, задержанная в Одессе за попытку повесить российский флаг на постамент демонтированного памятника Екатерине II. Ее мать опровергла это.

По словам матери, ее дочь сейчас находится под домашним арестом.

7 октября жительница Одессы попыталась повесить российский флаг на постамент, на котором ранее стоял памятник российской императрице, скандируя при этом: «Россия — мощь». Прохожие отобрали у нее флаг, на место прибыли полиция и Служба безопасности Украины (СБУ), женщину задержали. Спустя несколько дней, 11 октября, бывший нардеп Украины Олег Царев заявил в телеграм-канале, что Чесакову, «по неподтвержденной информации, убили в одесском СИЗО».

Пропагандистка, главный редактор телеканала RT, Маргарита Симоньян сравнила «поступок» Чесаковой с подвигом партизанки Зои Космодемьянской. «Несколько дней назад умерла женщина, чье имя и фамилию мы должны запомнить. Ее зовут Елена Чесакова. По мужеству и по смелости сравнима с теми образцами женского мужества и смелости, которые мы все проходили в школе, с Зоей Космодемьянской и другими замечательными женщинами», – заявил Симоньян.

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