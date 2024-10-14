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В Мали убит командир «Вагнера»

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В Мали убит командир 9-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Михаил Приходько (позывной «Майкл»), сообщается в близком к ЧВК телеграм-канале «Разгрузка Вагнера».

Приходько получил смертельные ранения 12 октября во время выполнения «боевого задания».

«В тот день маневренная группа 9 ШО, выполняя боевую задачу, столкнулась с превосходящими силами террористов. «Майкл» принял решение о незамедлительном выдвижении в район боевых действий группы быстрого реагирования и лично возглавил ее», — говорится в сообщении.

Утверждается, что исламистов окружили и разгромили, в бою был убит и Приходько.

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