USD 1.7000
EUR 1.8571
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел»
Новость дня
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел»

Президент Пакистана предложил Путину три варианта

Отдел информации
02:44 858

На полях ашхабадского форума российский президент Владимир Путин имел важную беседу с президентом Пакистана Асифом Али Зардари. Лидеры обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и Пакистан с официальными визитами.

Аси Али Зардари

У Москвы с Исламабадом, как, впрочем, и с Ираном практически схожий круг макроэкономических вопросов - инвестиции в развитие железнодорожной сети, строительство газовых магистралей, развитие торговли по МТК «Север-Юг».

Пакистанцы предлагают российской РЖД три маршрута для инвестиций в свою железнодорожную сеть.

Первый – это соединение с будущей Трансафганской линией, строительство которой вскоре начнется, второй - модернизация железнодорожного перехода на ирано-пакистанской границе и строительство новой линии вглубь страны и, наконец, третий маршрут – строительство железнодорожного полотна от крупнейшего в Юго-Восточной Азии меднорудного месторождения к порту Гвадар, расположенному на юго-западе провинции Белуджистан.

Президент Пакистана предложил Путину три варианта
Президент Пакистана предложил Путину три варианта
02:44 859
Есть свет в конце Зангезурского тоннеля…
Есть свет в конце Зангезурского тоннеля… наш комментарий
14 октября 2024, 23:17 3593
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел»
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел» наш обзор
14 октября 2024, 18:24 8185
«Зоя Космодемьянская» все же жива
«Зоя Космодемьянская» все же жива
02:32 699
Истребители Израиля атаковали границу между Ливаном и Сирией
Истребители Израиля атаковали границу между Ливаном и Сирией
01:51 396
Спикер парламента Турции встретился с Сахибой Гафаровой и Аленом Симоняном
Спикер парламента Турции встретился с Сахибой Гафаровой и Аленом Симоняном
00:19 951
Шольц с Эрдоганом зарыли топоры
Шольц с Эрдоганом зарыли топоры горячая тема
14 октября 2024, 23:02 3323
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом» официоз
14 октября 2024, 20:09 4997
Трамп снова вырывается вперед. Республиканцы ликуют
Трамп снова вырывается вперед. Республиканцы ликуют наша корреспонденция
14 октября 2024, 13:43 6281
Эрдоган: «Израиль не ограничится оккупацией Ливана»
Эрдоган: «Израиль не ограничится оккупацией Ливана»
14 октября 2024, 22:59 1783
Сборная Азербайджана опять проиграла
Сборная Азербайджана опять проиграла У Сантуша 4 поражения в 4-х матчах; обновлено 21:52
14 октября 2024, 21:52 5840

ЭТО ВАЖНО

Президент Пакистана предложил Путину три варианта
Президент Пакистана предложил Путину три варианта
02:44 859
Есть свет в конце Зангезурского тоннеля…
Есть свет в конце Зангезурского тоннеля… наш комментарий
14 октября 2024, 23:17 3593
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел»
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел» наш обзор
14 октября 2024, 18:24 8185
«Зоя Космодемьянская» все же жива
«Зоя Космодемьянская» все же жива
02:32 699
Истребители Израиля атаковали границу между Ливаном и Сирией
Истребители Израиля атаковали границу между Ливаном и Сирией
01:51 396
Спикер парламента Турции встретился с Сахибой Гафаровой и Аленом Симоняном
Спикер парламента Турции встретился с Сахибой Гафаровой и Аленом Симоняном
00:19 951
Шольц с Эрдоганом зарыли топоры
Шольц с Эрдоганом зарыли топоры горячая тема
14 октября 2024, 23:02 3323
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом» официоз
14 октября 2024, 20:09 4997
Трамп снова вырывается вперед. Республиканцы ликуют
Трамп снова вырывается вперед. Республиканцы ликуют наша корреспонденция
14 октября 2024, 13:43 6281
Эрдоган: «Израиль не ограничится оккупацией Ливана»
Эрдоган: «Израиль не ограничится оккупацией Ливана»
14 октября 2024, 22:59 1783
Сборная Азербайджана опять проиграла
Сборная Азербайджана опять проиграла У Сантуша 4 поражения в 4-х матчах; обновлено 21:52
14 октября 2024, 21:52 5840
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться