Президент Пакистана предложил Путину три варианта

На полях ашхабадского форума российский президент Владимир Путин имел важную беседу с президентом Пакистана Асифом Али Зардари. Лидеры обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и Пакистан с официальными визитами.

У Москвы с Исламабадом, как, впрочем, и с Ираном практически схожий круг макроэкономических вопросов - инвестиции в развитие железнодорожной сети, строительство газовых магистралей, развитие торговли по МТК «Север-Юг».

Пакистанцы предлагают российской РЖД три маршрута для инвестиций в свою железнодорожную сеть.

Первый – это соединение с будущей Трансафганской линией, строительство которой вскоре начнется, второй - модернизация железнодорожного перехода на ирано-пакистанской границе и строительство новой линии вглубь страны и, наконец, третий маршрут – строительство железнодорожного полотна от крупнейшего в Юго-Восточной Азии меднорудного месторождения к порту Гвадар, расположенному на юго-западе провинции Белуджистан.