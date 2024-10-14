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Надменность россиян и осторожность туркменов в прошлом

Отдел информации
02:50 434

Начиная с 2019 года, в российско-туркменских отношениях наметилось ощутимое сближение. Похоже, некоторая надменность россиян и чрезмерная осторожность туркменов, мешавшие поиску конструктивного диалога, остались в прошлом.

Премьер-министру Михаилу Мишустину и президенту Сердару Бердымухамедову удалось в 2019–2020 годах снять наиболее щепетильные политические вопросы, минимизировать экономические риски и перейти на уровень крупномасштабного сотрудничества.

Россия удачно пользуется площадкой Ашхабада

Отметим также, что сегодня в качестве деловых партнёров России появляются новые мощные центры экономического роста, финансового и политического влияния, прежде всего, в зонах глобального Востока и глобального Юга.

Эти новые центры, включая столицы СНГ, стремятся сохранить и укрепить суверенитет и социокультурную идентичность, а также ищут пути гармоничного развития в соответствии со своими традициями и опорой на национальные интересы.

Такие форматы, как Бакинский глобальный и Ашхабадский международный являются форумами принципиально нового типа. Они соединяют разные культурные ядра на одной евразийской платформе, и Россия достаточно удачно пользуется ими.

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