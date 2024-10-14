USD 1.7000
EUR 1.8571
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел»
Новость дня
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел»

В Швеции начался суд над поджигателем Корана

02:56 322

В понедельник, 14 октября, в Швеции начался суд над скандальным Расмусом Палуданом, известный своими акциями сожжения Корана. Об этом сообщило шведское издание Aftonbladet Direkt.

Издание напомнило, что Швеция выдвинула против Палудана, который поджег священную книгу мусульман Коран возле посольства Турции в апреле и сентябре 2022 года, два обвинения.

Палудан также поджигал Коран в Стокгольме, но судебный процесс, который начался 14 октября, не касается этого инцидента.

Издание отметило, что с прошлого года Палудан отказывается ехать в Швецию, причиной он называет собственную безопасность. Поэтому он будет дистанционно присутствовать на судебном процессе,

Расмус Палудан – лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс», известен провокационными акциями против Турции. По данным СМИ, в организации по крайней мере одной такой акции Палудану помог шведский журналист Чанг Фрик, который также сотрудничает с дочерним подразделением российского канала RT.

Президент Пакистана предложил Путину три варианта
Президент Пакистана предложил Путину три варианта
02:44 859
Есть свет в конце Зангезурского тоннеля…
Есть свет в конце Зангезурского тоннеля… наш комментарий
14 октября 2024, 23:17 3594
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел»
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел» наш обзор
14 октября 2024, 18:24 8185
«Зоя Космодемьянская» все же жива
«Зоя Космодемьянская» все же жива
02:32 701
Истребители Израиля атаковали границу между Ливаном и Сирией
Истребители Израиля атаковали границу между Ливаном и Сирией
01:51 397
Спикер парламента Турции встретился с Сахибой Гафаровой и Аленом Симоняном
Спикер парламента Турции встретился с Сахибой Гафаровой и Аленом Симоняном
00:19 951
Шольц с Эрдоганом зарыли топоры
Шольц с Эрдоганом зарыли топоры горячая тема
14 октября 2024, 23:02 3324
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом» официоз
14 октября 2024, 20:09 4997
Трамп снова вырывается вперед. Республиканцы ликуют
Трамп снова вырывается вперед. Республиканцы ликуют наша корреспонденция
14 октября 2024, 13:43 6281
Эрдоган: «Израиль не ограничится оккупацией Ливана»
Эрдоган: «Израиль не ограничится оккупацией Ливана»
14 октября 2024, 22:59 1783
Сборная Азербайджана опять проиграла
Сборная Азербайджана опять проиграла У Сантуша 4 поражения в 4-х матчах; обновлено 21:52
14 октября 2024, 21:52 5840

ЭТО ВАЖНО

Президент Пакистана предложил Путину три варианта
Президент Пакистана предложил Путину три варианта
02:44 859
Есть свет в конце Зангезурского тоннеля…
Есть свет в конце Зангезурского тоннеля… наш комментарий
14 октября 2024, 23:17 3594
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел»
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел» наш обзор
14 октября 2024, 18:24 8185
«Зоя Космодемьянская» все же жива
«Зоя Космодемьянская» все же жива
02:32 701
Истребители Израиля атаковали границу между Ливаном и Сирией
Истребители Израиля атаковали границу между Ливаном и Сирией
01:51 397
Спикер парламента Турции встретился с Сахибой Гафаровой и Аленом Симоняном
Спикер парламента Турции встретился с Сахибой Гафаровой и Аленом Симоняном
00:19 951
Шольц с Эрдоганом зарыли топоры
Шольц с Эрдоганом зарыли топоры горячая тема
14 октября 2024, 23:02 3324
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом» официоз
14 октября 2024, 20:09 4997
Трамп снова вырывается вперед. Республиканцы ликуют
Трамп снова вырывается вперед. Республиканцы ликуют наша корреспонденция
14 октября 2024, 13:43 6281
Эрдоган: «Израиль не ограничится оккупацией Ливана»
Эрдоган: «Израиль не ограничится оккупацией Ливана»
14 октября 2024, 22:59 1783
Сборная Азербайджана опять проиграла
Сборная Азербайджана опять проиграла У Сантуша 4 поражения в 4-х матчах; обновлено 21:52
14 октября 2024, 21:52 5840
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться