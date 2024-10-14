В Швеции начался суд над поджигателем Корана

В понедельник, 14 октября, в Швеции начался суд над скандальным Расмусом Палуданом, известный своими акциями сожжения Корана. Об этом сообщило шведское издание Aftonbladet Direkt.

Издание напомнило, что Швеция выдвинула против Палудана, который поджег священную книгу мусульман Коран возле посольства Турции в апреле и сентябре 2022 года, два обвинения.

Палудан также поджигал Коран в Стокгольме, но судебный процесс, который начался 14 октября, не касается этого инцидента.

Издание отметило, что с прошлого года Палудан отказывается ехать в Швецию, причиной он называет собственную безопасность. Поэтому он будет дистанционно присутствовать на судебном процессе,

Расмус Палудан – лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс», известен провокационными акциями против Турции. По данным СМИ, в организации по крайней мере одной такой акции Палудану помог шведский журналист Чанг Фрик, который также сотрудничает с дочерним подразделением российского канала RT.