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Американцы ищут жизнь на спутнике Юпитера

03:14 259

Космический аппарат Europa Clipper отправился в космос изучить, есть ли на спутнике Юпитера — Европе пригодные для жизни условия, сообщила пресс-служба NASA.

Запуск зонда провели с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX. Europa Clipper отправился с пускового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 12:06 по времени Восточного побережья США.

Аппарат должен будет преодолеть примерно 2,9 млрд км, чтобы выйти на орбиту Юпитера в апреле 2030 года. Свои научные полеты вокруг Европы космический аппарат начнет выполнять в 2031 году. Зонд оснащен, как отмечает NASA, самым сложным набором научных инструментов, которые агентство когда-либо отправляло на Юпитер, в том числе радарами, камерами, инструментом для измерения тепла.

Три основные научные цели Europa Clipper — определить толщину ледяной оболочки спутника, исследовать состав и геологию подледного океана. «Если миссия определит, что Европа пригодна для жизни, это может означать, что в нашей Солнечной системе и за ее пределами существует больше пригодных для жизни миров, чем предполагалось», — говорится в сообщении.

Европа — шестой по удаленности от планеты спутник Юпитера, который долгое время считался одним из самых пригодных для жизни мест в Солнечной системе (не считая Земли). Миссия NASA Juno впервые в истории провела его детальное исследование в 2024 году. Результаты показали, что ледяная поверхность Европы содержит меньше кислорода, чем считалось раньше. Эта находка не опровергает вероятность обнаружения микробной жизни на Европе. Данные миссии Galileo показали, что под ледяной поверхностью спутника находится вода. Ее примерно в два раза больше, чем вмещают земные океаны. Дно океана на Европе соприкасается с горными породами. Такое устройство позволяет осуществлять химические взаимодействия, в результате которых вырабатывается энергия. Это делает спутник Юпитера главным кандидатом на существование жизни.

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