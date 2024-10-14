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Пессимистичная новость для семей заложников

03:23 256

Министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече 14 октября с семьями заложников сообщил им, что сделки по освобождению похищенных в ближайшее время не предвидится. Об этом пишет израильское издание «Детали».

«Здесь есть определенный тупик, и к сожалению, сейчас нет прогресса, — сказал министр семьям. – Со стороны ХАМАС наблюдается ужесточение позиции. В целом они ожидают, что произойдет что-то, что пойдет им на пользу: что Иран вступит в войну, наше положение усложнится, и этому вопросу [освобождению похищенных] не будет уделяться никакого внимания».

Галант уточнил, что на сегодняшний день американцы не принимают участия в непрямых переговорах с ХАМАС.

Катарская газета «Аль-Араби Аль-Джадид» сообщала, что переговоры по соглашению в секторе Газа приостановлены до окончания выборов в США, которые пройдут в ноябре.

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