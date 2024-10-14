Евросоюз ждет итогов выборов в Молдове и Грузии

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран-членов Евросоюза обсудили в понедельник, 14 октября, предвыборную ситуацию в Грузии и Молдове.

«Мы обсудили ситуацию в Молдове и Грузии. В ближайшие недели обеим странам предстоят решающие выборы. Молдова добивается значительного прогресса на пути к вступлению в Евросоюз, несмотря на растущее давление со стороны России… В Грузии картина более удручающая <по сравнению с Молдовой. Действия, заявления и предвыборные обещания правящей партии уводят страну с пути вступления в ЕС и свидетельствуют об авторитаризме. Поэтому процесс вступления в ЕС де-факто приостановлен», - заявил Боррель, которого цитируют грузинские СМИ.

Он отметил, что необходимо дождаться итогов предстоящих парламентских выборов, которые, по его словам, станут решающим испытанием для демократии Грузии и ее пути к членству в Евросоюз.