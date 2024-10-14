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Новый генсек НАТО дал обещание

10:13 1579

Тактика России по запугиванию НАТО не сработает, поскольку в альянсе не боятся российских угроз и продолжат делать все, чтобы гарантировать победу Украины, заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.

«Послание [президенту РФ Владимиру Путину] заключается в том, что мы продолжим делать все необходимое, чтобы убедиться: он не достигнет своих целей, а Украина победит», — сказал Рютте в интервью Reuters и Der Hessische Rundfunk во время визита в штаб-квартиру новой миссии по поддержке Киева.

Миссия под названием «Помощь в обеспечении безопасности и обучении Украины» (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU) разместилась на американской базе Clay Barracks в немецком Висбадене. Она должна взять на себя координацию западной военной помощи Киеву и рассматривается как страховка на случай победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, отмечает Reuters.

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