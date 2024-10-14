Лейла Алиева в штаб-квартире ICESCO

Как сообщили haqqin.az в Фонде, 14 октября на встрече с генеральным директором ICESCO Салимом бен Мухаммадом аль-Маликом были обсуждены деятельность Фонда Гейдара Алиева, сотрудничество Азербайджана с ICESCO, в том числе совместные проекты с Фондом.

В центре внимания оказались сотрудничество Фонда и ICESCO в рамках COP29, а также вопросы, связанные с участием организации в COP29, которая пройдет в ноябре этого года в Баку.

На встрече также была представлена информация об экологических проектах, реализуемых Общественным объединением IDEA, учредителем и руководителем которого является Лейла Алиева. Рассмотрено дальнейшее сотрудничество ISESCO и Фонда Гейдара Алиева в области охраны окружающей среды.

В рамках встречи Фонд Гейдара Алиева и ICESCO подписали соглашение о сотрудничестве по проекту образования и социальной поддержки вынужденных переселенцев (девушек) и интернатов в Буркина-Фасо. Документ подписали исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов и генеральный директор ICESCO Салим бен Мухаммад аль-Малик. Цель проекта - предоставить студенткам необходимые ресурсы, наставничество и безопасную благоприятную среду. Это означает решение таких вопросов, как доступ к качественному образованию, обучение жизненным навыкам и эмоциональной поддержке, содействие личностному развитию и устойчивости. В рамках проекта также предусмотрена организация семинаров, создание в школах компьютерных классов и библиотек. Проект продлится до октября 2025 года и охватит ряд городов Буркина-Фасо.