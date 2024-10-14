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Лейла Алиева в штаб-квартире ICESCO

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10:17 2559

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила штаб-квартиру Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) в Рабате (Марокко).

Как сообщили haqqin.az в Фонде, 14 октября на встрече с генеральным директором ICESCO Салимом бен Мухаммадом аль-Маликом были обсуждены деятельность Фонда Гейдара Алиева, сотрудничество Азербайджана с ICESCO, в том числе совместные проекты с Фондом.

В центре внимания оказались сотрудничество Фонда и ICESCO в рамках COP29, а также вопросы, связанные с участием организации в COP29, которая пройдет в ноябре этого года в Баку.

На встрече также была представлена информация об экологических проектах, реализуемых Общественным объединением IDEA, учредителем и руководителем которого является Лейла Алиева. Рассмотрено дальнейшее сотрудничество ISESCO и Фонда Гейдара Алиева в области охраны окружающей среды.

В рамках встречи Фонд Гейдара Алиева и ICESCO подписали соглашение о сотрудничестве по проекту образования и социальной поддержки вынужденных переселенцев (девушек) и интернатов в Буркина-Фасо. Документ подписали исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов и генеральный директор ICESCO Салим бен Мухаммад аль-Малик.  Цель проекта - предоставить студенткам необходимые ресурсы, наставничество и безопасную благоприятную среду. Это означает решение таких вопросов, как доступ к качественному образованию, обучение жизненным навыкам и эмоциональной поддержке, содействие личностному развитию и устойчивости. В рамках проекта также предусмотрена организация семинаров, создание в школах компьютерных классов и библиотек. Проект продлится до октября 2025 года и охватит ряд городов Буркина-Фасо.

Затем делегация посетила Музей биографии Пророка и Исламской цивилизации, созданный в штаб-квартире ICESCO. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева оставила запись в Книге памяти музея.

Азербайджан с 1991 года является членом ICESCO, авторитетного международного культурно-гуманитарного учреждения, в котором представлены более 50 мусульманских стран. Сложившиеся с тех пор отношения еще больше расширились в 2006 году, когда первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева была удостоена звания Посла доброй воли ICESCO.

Существует также тесное сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева, возглавляемым Мехрибан Алиевой, и ICESCO. В связи с тем, что, принимая в качестве приоритетов вопросы образования, культуры, развития здравоохранения, работа Фонда Гейдара Алиева в этом направлении и реализуемые им проекты совпадают с основными направлениями деятельности ICESCO, эти две организации еще больше расширяют свои связи во многих областях.

Меморандум о сотрудничестве, подписанный в мае этого года в Шуше, которая была выбрана культурной столицей мира на 2024 год, и предусматривающий обмен опытом между Фондом Гейдара Алиева и ICESCO в области культуры, науки и образования, развития новых технологий, а также реализацию совместных проектов, также может быть расценен как очередной шаг в направлении расширения связей.

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