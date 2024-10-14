Джалал Гурбанов: «Флаг, который президент водрузил в Ханкенди, будет поднят и в Зангезуре»

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Проект «Мой сын – герой» почтил память шехидов Сумгаита; фото; видео
10:33 1312

За четыре года с момента исторической победы в рамках проектов «Мой сын – герой» и «Мой отец – герой» компания Fire Land Group провела около 50 мероприятий, объединив около 2900 членов семей шехидов. 14 октября 2024 года более 100 матерей и отцов шехидов собрались, чтобы посетить могилы шехидов в Сумгаите. Память шехидов почтили минутой молчания.

Мероприятие, начавшееся с посещения Аллеи шехидов, продолжилось в Сумгаитском государственном университете с участием родственников шехидов, государственных деятелей, общественных деятелей и представителей искусства. На мероприятии прозвучали речи, посвященные героизму шехидов, которые своей бессмертной преданностью и патриотизмом оставили след в истории Отечественной войны, успешной политике, национальному единству и победе.

Ректор Сумгаитского государственного университета Руфат Азизов также выразил свою признательность героям, подчеркнув, что семьи шехидов являются образцом для всех: «Семьи шехидов заслуживают самого большого внимания и уважения как со стороны государства, так и каждого гражданина, так как наша страна переживает один из самых цветущих периодов своей истории благодаря мощной политике руководства и самопожертвования наших шехидов».

Когда звучит слово «Родина», общие цели воплощаются в единстве, как это было во время 44-дневной Отечественной войны. Те, кто подарил нам победу - это матери, воспитывающие героев с возвышенными чувствами, несмотря на тяжесть груза, лежащего на их плечах. Матери шехидов, которые всегда являются главными гостями таких мероприятий, и в этот раз стали примером своей величественности и гордости.

Каждый шехид — это фундамент Родины, и будущие поколения будут черпать дух непобедимости, основываясь на этих подвигах. Неслучайно, что на сегодняшнем мероприятии присутствовали 23 матери шехидов, которые одновременно являются учителями, воспитывающими героев для нашей страны. Пусть и с запозданием, но каждой матери шехида, которая также является учителем, были вручены букеты цветов в знак высочайшего уважения и почтения. Сурая-ханум, посвятившая свою жизнь воспитанию таких героев, как ее сын Эльмар Насиров, выразила свою благодарность Фонду Гейдара Алиева и лично Мехрибан Алиевой за внимание и заботу, проявленные к ним: «Мехрибан Алиева всегда оказывала нам внимание и заботу с наибольшей трогательностью, демонстрируя свою поддержку».

От имени матерей шехидов выступила мать генерала-шехида Полада Гашимова. Самая-ханум, назвав Азербайджан страной, воспитывающей героев, обратилась к молодежи и учителям: «Наше будущее на плечах сегодняшней молодежи. Их образование - это наше светлое будущее. А также наши учителя. Ведь именно вы, матери и учителя, воспитывали сегодняшних героев. Все шехиды, отправившиеся на бой, говорят, что отомстят за Полада Гашимова - это мои дети, а вы, матери, мои сестры».

На протяжении четырех лет проект «Мой сын – герой» провел более 50 мероприятий, выразив свою любовь к памяти шехидов. Глава Fire Land Group, член Союза писателей Азербайджана Джалал Гурбанов подчеркнул, что такие мероприятия будут проводиться в Хызы, Шеки, Огузе, Сумгаите и других регионах страны: «Вы для меня - самое ценное наследие. Мы черпаем свою долю из того особого внимания и заботы, которые Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев проявляет к вам, семьям шехидов, в каждой своей речи, и стараемся облегчить нашу моральную ношу, даря вам маленькие радости и улыбки. Мы также гордимся вниманием вице-президента, первой леди Мехрибан Алиевой, и чуткостью, с которой руководство Фонда Гейдара Алиева относится к нашим мероприятиям.

Пусть пройдут не четыре года, а четыре века, но когда будут произнесены слова «Родина», «Карабах», «шехид», «наследие шехидов», все объединятся, чтобы оказать поддержку. Так же, как и проекты «Мой сын - герой» и «Мой отец - герой», которые на протяжении четырех лет продолжаются при поддержке Фонда Гейдара Алиева, министерств и государственных учреждений.

Эти проекты существуют и будут существовать именно для вас, наследников шехидов, ведь наш флаг, поднятый президентом в Ханкенди, будет поднят и в Зангезуре, и наши мероприятия будут продолжаться на тех землях».

После памятного мероприятия в честь шехидов был организован поминальный обед в Сумгаитском ресторане «Нур». Своими выступлениями Замиг Гусейнов, Кёнуль Хасыева и Государственный хор Шуши почтили память шехидов и тронули сердца присутствующих.

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