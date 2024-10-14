Лед между Великобританией и Грузией
10:38 1179
Великобритания заморозила диалог с Грузией и отменила переговоры в сфере обороны из-за действий грузинских властей, сообщил британский посол Гарет Уорд.
«Впервые за 10 лет британская сторона решила заморозить ежегодный Уордробский диалог высокого уровня между министрами. Такое произошло впервые после основания формата диалога.
Мы также отменили запланированные переговоры высокого уровня между штабами обороны и приостановили новую программу кибербезопасности», - отметил Уорд.
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