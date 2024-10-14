КНДР взорвала дороги. Южные корейцы открыли огонь

По их данным, северокорейские военные 15 октября произвели взрывы, направленные на перекрытие двух дорог — линии Кёнъисон, соединяющей Кэсон в КНДР и Пхаджу в Южной Корее, а также Тонхэ, проходящей вдоль восточного побережья Японского моря.

Южнокорейские военные, согласно заявлению штаба, не пострадали, они ответили выстрелами к югу от демаркационной линии, разделяющей две Кореи.

КНДР предупредила ранее в октябре, что собирается «полностью отделить» территорию Северной Кореи от Южной. Официальный Пхеньян заявил, что предупредил о своих планах американских военных, чтобы избежать случайных конфликтов.

Северная и Южная Корея связаны автомобильными и железными дорогами, которые в прошлом рассматривались как символы сотрудничества двух стран.