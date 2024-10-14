Путин торопит результаты. Но обвал налицо

Президент России Владимир Путин поручил увеличить к 2030 году экспорт продукции агропромышленного комплекса страны не менее чем в полтора раза по сравнению с 2021 годом. Для выполнения этой задачи России потребуется наращивать производство и экспорт основных видов сельхозпродукции, в которой основное место традиционно занимают зерновые. Что же касается реальности исполнения задачи в текущем году, то здесь возникают определенные сомнения.

В интервью российским изданиям официальные лица пытаются обойти этот вопрос. Так, министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что для выполнения президентского указа Россия должна ежегодно экспортировать 122 миллиона тонн продовольствия. Расчет Оксаны Лут прост: вычислив, что к 2030 году Россия должна продавать на внешние рынки продовольствие на 55,2 миллиарда долларов, она поделила эту сумму на оставшиеся до 2030 года объемы и получила ежегодные 122 миллиона тонн. Министр также уточнила, что в натуральном выражении рост должен составить 18 процентов. Из чего следует, речь идет об экспорте более дорогостоящей продукции. Относится ли к таковой зерно, Оксана Лут не уточнила, хотя общеизвестно, что рост стоимости аграрной продукции, в основном, определяет ее переработка - готовая продукция всегда дороже сырья. А вот премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что Россия отправляет иностранным покупателям около 40 процентов получаемого ежегодно зерна, а если говорить о готовом продовольствии, то это, прежде всего, экспорт растительного масла, составляющий 17 процентов, да и то только после полного обеспечения этим продуктом внутреннего спроса.

При этом, по словам Михаила Мишустина, еще недавно по историческим меркам Россия была хроническим импортером продуктов питания, причем таких важных, как зерно, мясо птицы, свинина, большая часть линейки овощей…. Теперь же ситуация, как подчеркнул глава правительства РФ, изменилась. Как и министр сельского хозяйства, Михаил Мишустин не дал ответ относительно возможностей страны нарастить в течение предстоящих пяти лет экспорт сельхозпродукции в 1,5 раза, отметив лишь, что для решения столь амбициозной задачи основу следует закладывать уже сегодня. Но как это сделать, если, по данным Росстата, в августе 2024 года производство продукции сельского хозяйства в России снизилось по сравнению с августом 2023 года на 14,7, а по сравнению с июлем 2024 года - на 5,9 процента, остается загадкой. Помимо этого, во всех видах хозяйств России поголовье крупного рогатого скота составляло на конец августа 17,4 миллиона голов (на 3,8 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года), из них коров - 7,5 миллиона (на 3,1 процента меньше). Поголовье свиней выросло на 0,1 процента, составив 29 миллионов голов, однако поголовье овец и коз сократилось на 4,4 процента, до 21,4 миллиона.

В структуре общего поголовья скота на хозяйства населения России приходилось 38,7 процента крупного рогатого скота, 6,2 процента свиней и 44,2 процента овец и коз (на конец августа 2023 года было 38,7, 6,8 и 43,8 процента соответственно). При этом в августе производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло в хозяйствах всех категорий по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 4,3 процента, молока - на 3,5 процента, а яиц - на 0,8 процента. Но если учесть, к примеру, что в прошлом году в РФ наблюдался острейший дефицит яиц, разрешить который помог импорт из Азербайджана, Турции и других стран, то эту динамику также следует поставить под вопрос. Оборот организаций с основным видом деятельности «Рыболовство и рыбоводство» составил в августе 2024 года 55,8 миллиарда рублей, что в действующих ценах на 3,8 процента меньше соответствующего периода предыдущего года, зато за январь-август 2024 года на 7,3 процента больше. Правда, по последним сообщениям, и этот показатель падает. Что же касается растениеводства, то в этом году в России наблюдается неурожай по ряду культур. Особенно это касается кукурузы, подсолнечника и пшеницы. Наиболее сложная ситуация с урожаем кукурузы, немалая часть которого была потеряна из-за сильной засухи. В Турции и Украине урожай этих культур тоже был не самым удачным, что, безусловно, повлияет на уровень цен. Как в целом и увеличившийся спрос на продовольствие на внешних рынках.