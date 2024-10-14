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Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»
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Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»

Омбудсмен Азербайджана взывает к справедливости

11:03 609

Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с очередным минным инцидентом, жертвой которого стал житель села Гушчу Айрым Газахского района Илькин Сарыев.

Сабина Алиева призвала мировое сообщество прекратить молчание перед лицом минного террора Армении.

«Сегодня, 14 октября, на территории села Гушчу Айрым мирный житель подорвался на противопехотной мине. После Второй Карабахской войны жертвами армянского минного террора стали 380 человек, и эта печальная статистика продолжает расти», - отметила она.

Алиева подчеркнула, что отказ Армении передать точные минные карты не только грубо нарушает право людей на жизнь и здоровье, но и создает серьезные препятствия для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли, нарушает их права на здоровую окружающую среду.

Это также препятствует строительным и восстановительным работам в регионе и причиняет огромный вред экологии, добавила омбудсмен.

«Международное сообщество должно оказать серьезное давление на Армению в вопросе передачи минных карт и жестко реагировать на совершенные этой страной военные и экологические преступления», - говорится в заявлении.

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