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Зурабишвили рассказала, кто управляет Грузией

11:09 1545

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страной управляет российское правительство. Она также обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в фальсификации парламентских выборов, запланированных на 26 октября. Ее слова приводит Financial Times.

Зурабишвили считает, что находящаяся у власти с 2012 года партия «Грузинская мечта» ведет кампанию, основанную на пропаганде, поляризации и тактике запугивания, «как и в России».

Она также обвинила правящую партию в том, что она оказывает давление на государственных служащих, заставляя их голосовать за нее, нападает на активистов оппозиции, угрожает журналистам и затрудняет возможность гражданам за рубежом участвовать в голосовании.

«Это не обычные выборы, а скорее выбор между европейским будущим и российским прошлым», — заявила глава государства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили находится в оппозиции правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Политическая сила пыталась инициировать импичмент главе государства после ее несанкционированных поездок за рубеж, где она выступала с критикой и неоднозначными высказываниями в адрес правительства. Позже отношения Зурабишвили и «Грузинской мечты» обострились на фоне принятия закона об иноагентах, который она жестко критиковала.

По ее словам, действия правящей политической силы идут вразрез с евроатлантическими стремлениями Грузии. В свою очередь, депутаты «Грузинской мечты» неоднократно заявляли, что глава государства действует в интересах Запада, поддерживает радикальную оппозицию и является «иноагентом» внутри страны.

Ранее президент Грузии обсудила с оппозицией кандидатуры «технического премьера».

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