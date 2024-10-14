Управляй своими сбережениями на своих условиях с «Yelo Гибкий»

Yelo Bank представляет новый продукт для тех, кто ценит свободу в каждой сфере своей жизни — будь то стиль, график или финансовые решения. Накопительный продукт «Yelo Гибкий» позволяет распоряжаться своими средствами так, как тебе удобно. В дополнение к высокому доходу до 8% годовых тебя ждут следующие преимущества:

· Свобода в управлении средствами: Ты можешь пополнять или снимать деньги с депозита в любое время. Чем больше средств — тем выше процент!

· Капитализация процентов: Ежемесячно начисленные проценты прибавляются к основной сумме вклада, и ты начинаешь зарабатывать на процентах от процентов.

· Ежемесячные выплаты на карту Yelo Light: С помощью карты Yelo Light от Yelo Bank ты можешь ежемесячно получать проценты по накоплениям, при этом пользуясь всеми преимуществами карты.

· Удобное управление в приложении Yelo: Ты можешь пополнять вклад через приложение Yelo с ваших текущих счетов и карт Yelo, а также карт других банков. В случае срочных нужд ты можешь мгновенно перевести средства на свою карту Yelo.

· Отсутствие штрафов: Ты не теряешь проценты и не платишь штрафы при частичном снятии или закрытии вклада. Все начисленные проценты выплачиваются в полном объеме.

Отметим, что вклад «Yelo Гибкий» доступен в AZN и USD, а начисление процентов происходит ежемесячно в течение 36 месяцев. «Yelo Гибкий» создан для того, чтобы ты мог использовать свои средства с максимальной гибкостью и удобством, когда тебе это необходимо: https://bit.ly/4881pMP

У вас есть дополнительные вопросы о банковских услугах (https://www.yelo.az/az/individuals/deposits/yelo-serbest/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, WhatsАpp или yelo.az

Yelo Bank – яркий Банкинг!