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Командующий «Кудс» появился и заплакал

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11:24 1546

Иранский генерал Исмаил Каани, командующий спецподразделением «Кудс», впервые появился на публике после распространенных в СМИ слухов о его гибели.

Он был замечен плачущим на церемонии в честь ликвидированного вместе с экс-лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана.

Ранее иранские СМИ сообщали, что Каани, назначенный на эту должность после гибели Касема Сулеймани, сейчас находится под охраной и допрашивается по подозрению в связях с Израилем. 

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