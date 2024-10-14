Командующий «Кудс» появился и заплакал
11:24 1546
Иранский генерал Исмаил Каани, командующий спецподразделением «Кудс», впервые появился на публике после распространенных в СМИ слухов о его гибели.
Он был замечен плачущим на церемонии в честь ликвидированного вместе с экс-лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана.
Ранее иранские СМИ сообщали, что Каани, назначенный на эту должность после гибели Касема Сулеймани, сейчас находится под охраной и допрашивается по подозрению в связях с Израилем.
October 15, 2024
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!