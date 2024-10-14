Госкомитет предупреждает возвращающихся в Карабах

Исполнение мероприятий, предусмотренных Государственной программой I этапа «Большого возвращения» на освобожденные территории Азербайджана, продолжается. Вынужденные переселенцы возвращаются к родным очагам, и жизнь в этих местах возрождается.

На сегодняшний день уже обеспечено возвращение более 8600 бывших вынужденных переселенцев в восстановленные и вновь отстроенные населенные пункты Карабаха и Восточного Зангезура. В процессе переселения уделяется особое внимание вопросам безопасности. Наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях представляет потенциальную опасность для возвращающегося населения.

Для устранения этой угрозы, наряду с соответствующими работами по разминированию территорий, проводится также просветительская работа среди населения. В рамках Государственной программы I этапа «Большого возвращения» Государственный комитет подготовил очередной видеоролик в рамках информационно-просветительской кампании, призывающий людей быть бдительными в отношении минной опасности и соблюдать требования предупреждающих знаков.