Извинились бы азербайджанцы перед армянами? А почему грузины извинились?

Дата 26 октября 2024 года, которую в Грузии ждут с нескрываемой тревогой, переходящей в ужас, неумолимо приближается. Именно в этот день состоятся парламентские выборы, призванные определить пути развития страны как минимум на ближайшие десятилетия. Именно в этот день станет ясно, есть ли у Грузии перспектива стать независимым и более или менее демократическим государством, или ей суждено прозябать в качестве провинциальной, деревенской диктатуры на заднем дворе Российской Федерации. Впрочем, не буду сегодня обсуждать настроения рядовых грузин перед выборами – слишком уж болезненна эта тема. Попробую переключить внимание уважаемых читателей haqqin.az на многочисленные видеоблоги, форумы и дискуссии, на которых иностранные граждане высказывают свои мнения относительно предстоящих грузинских выборов.

Главная ошибка В конце концов, всегда интересно узнать, как ты и твой народ выглядят со стороны. Так вот, 99 процентов экспертов, журналистов, да и просто обывателей, затрагивающих эту болезненную для моего народа тему, допускают одну и ту же серьезную ошибку, оценивая ситуации в Грузии, почти все они, с головой ныряя в мутные воды геополитики, рассуждают о России, Западе, США, НАТО, о том, кто за кем стоит, кто кем управляет, каковы интересы государств региона... Словом, такое ощущение, что события, происходящие в последнее время в Грузии, – это сплошь борьба внешних сил за влияние на Южном Кавказе, за транспортные коммуникации и прочие глобальные преференции. При этом практически никто не задается вопросом, а почему, собственно, нынешний внешне- и геополитический курс правительства Грузии, оформившийся как минимум год назад, не вызывал никаких массовых протестов вплоть до апреля 2024 года, когда был инициирован законопроект об иноагентах? Почему вплоть до апреля победа правящей партии «Грузинская мечта» считалась делом чуть ли не предрешенным, а потому все вдруг вспомнили про большую геополитику и повалили митинговать?

Вы уж простите меня за банальность, но в любой стране любые мятежные помыслы и революционные настроения, как правило, прорываются наружу из-за внутренних причин. И это как раз то, чего в упор не замечают любители порассуждать о высоких материях. И даже явный крен в сторону России – это, в первую очередь, рефлексия, страхи по поводу таких перегибов во внутренней политике, как ужесточение режима, гонения на оппозицию и т. д. Эта перспектива встала в полный рост именно в последние месяцы, когда был принят закон об иноагентах. Потому так резко и болезненно обострилась в Грузии политическая борьба. Впрочем, к черту высокие материи, к черту геополитику, давайте я попробую на простых и доступных примерах объяснить вам, почему «Грузинская мечта» - это абсолютное зло. И почему каждый день ее пребывания у власти является несмываемым позором для Грузии. Но обо всем по порядку. Представьте себе некую страну «А» Небольшую, небогатую, чье население пыталось по мере возможностей участвовать в ее политической жизни. Например, переизбрать правительство, которое всем порядком надоело. Ну вроде бы ничего особенного, верно? Это ведь их конституционное право, они граждане своей страны, никакой угрозы никому не создают, никаких законов не нарушают. Просто решили сменить власть. И сменили! А рядом есть страна «Б» – огромная, хорошо вооруженная и очень агрессивная. Которая, разозлившись на население страны «А» за проявленное самоуправство, решила ее за это наказать – отобрала у страны «А» солидный кусок территории, пошла на нее войной, атаковала ракетами ее столицу и т.д. Кого в этой ситуации будет винить нормальный человек? Конечно же, страну «Б»! Мы тут у себя, в своей собственной стране, мирным путем власть сменили. Вам-то что до этого?!..

Но (и вновь прошу прощения за банальность!) не все так однозначно. Нашлись мечтатели, которые стали обвинять население… страны «А», посмевшее восстать против душившей его тирании. «А чего вам не сиделось? – брюзжали они. - Вам же говорили – не злите страну «Б»! Потерпели бы еще лет тридцать, глядишь, само собой бы рассосалось…» Помните украинца Александра Мациевского, которого расстреляли на видеокамеру российские солдаты после того как, отказавшись встать на колени, он выкрикнул: «Слава Украине!»? Ответьте, кто он с точки зрения нормального человека? Конечно же, герой абсолютный и непререкаемый, его именем назовут улицы, а на его примере будут воспитывать поколения украинской молодежи. А вот с точки зрения мечтателя, Мациевский - лох, неудачник. Во-первых, почему он не сумел откосить от армии? Сидел бы себе, занимался своими делами, никто бы его не трогал. А конкретно в этом эпизоде, чего он выделывался? Ну встал бы на колени, что с него бы убыло?.. Вот в этом весь создатель и духовный лидер «Грузинской мечты», автор новой грузинской идеологии, согласно которой любое сопротивление внешнему врагу – это глупость беспросветная. В конце концов, всегда можно договориться. Главное – бабки... С точки зрения «Грузинской мечты», в войне России и Украины виноват Зеленский, который мало что не смог ее предотвратить, так еще и воюет непонятно ради чего. Достоинство, честь – это вообще кто такие? У них счет в банке есть? Нет? Так я и думал...

Изощренная, циничная, вызывающая брезгливость идеология «Грузинской мечты» наглядно прослеживается и в отношении к Украине. В мире около двухсот стран, и все они по-разному относятся к этой войне. Кто-то поддерживает Киев, кто-то Москву, кто-то предпочитает соблюдать нейтралитет. Но Грузия – это единственная в мире страна, власть которой над украинцами откровенно издевается, глумится, открыто называя идиотами людей, которые под пулями защищают свою Родину, которые сражаются там, где, как убеждены наши властные «мечтатели», надо было просто лечь и поднять лапки кверху. Извинились бы азербайджанцы перед армянами? Еще один пример. Пользуясь возможностью, хочу обратиться к своим азербайджанским читателям. Скажите, друзья, вы можете представить себе такую картину: на трибуне появляется президент Ильхам Алиев и громогласно заявляет: «Мы должны извиниться перед армянским народом за то, что развязали войну против него»? Можете не отвечать, друзья. Я и сам знаю, что Ильхаму Алиеву такое даже в голову не придет. Но ведь это именно то, что сделал Бидзина Иванишвили, во всеуслышание заявивший, что Грузия «…ввергла в пучину огня наш братский осетинский народ, и нам должно хватить решимости принести ему извинения». Если это не государственная измена, то что это?! Мракобесие и цинизм, которые несет с собой «Грузинская мечта», не имеют аналогов, их не оправдывают ни партийные приоритеты, ни соображения геополитики. В течение многих лет, чуть ли не ежедневно, грузинский народ слышит про «агентов, которые пытаются уничтожить страну», про «наймитов Запада», про президента страны, которого называют «изменником Родины». Мы видим развешенные по всей стране плакаты с изображением лидеров оппозиционных партий с руками по локоть в крови и надписью «Долой агентов и шпионов!» И это в Грузии - стране, которая, несмотря ни на что, продолжает пока сохранять дух свободы. И это в XXI веке!

У меня есть немало знакомых, работающих в госсекторе, которые периодически рассказывают невообразимые вещи. О том, что главной функцией всего госаппарата является не выполнение профессиональных обязанностей, а обеспечение победы правящей партии на выборах. Что всех более или менее средних начальников назначают только после тщательной проверки и только с согласия службы безопасности и партийной верхушки, что малейшее проявление самостоятельности и инициативы карается увольнением. В результате верхушка бюрократического аппарата состоит из идиотов и приспособленцев, а всю работу на себе тащит средняя прослойка, где один человек работает за троих. Но за одну зарплату, конечно же... В жизни мне не приходилось сталкиваться с таким феноменальным уровнем рабства и тотального подчинения, который действует сегодня на госслужбе, да и вообще в среде сторонников правящей партии. Военные, которые молчат, когда их обвиняют в геноциде. Дипломаты, которые молчат на фоне безумных высказываний власти вроде «Европа и Америка приближаются к красной черте, и мы будем вынуждены принять ответные меры».