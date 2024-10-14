Боррель усомнился в возможности принудить Путина к переговорам

Перспектива вынудить военным путем Россию заключить перемирие выглядит очень отдаленной, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге 14 октября, его слова передает дипломатическая служба ЕС.

«Есть стратегическая логика в том, чтобы усиливать Украину в политическом и военном отношении с целью вынудить [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров, однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», — сказал Боррель и отметил, что следует не путать мир в Украине с капитуляцией.

В то же время дипломат подчеркнул необходимость увеличения поставок оружия Украине и санкционного давления на Россию. Для последнего, по его словам, нужно, в частности, повысить осмотрительность компаний, экспортирующих критически важные компоненты в третьи страны. «Нам нужно больше санкций против российского теневого флота», - сказал он.