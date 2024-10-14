USD 1.7000
EUR 1.8516
RUB 0.0178
Подписаться на уведомления
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»
Новость дня
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»

Боррель усомнился в возможности принудить Путина к переговорам

11:46 483

Перспектива вынудить военным путем Россию заключить перемирие выглядит очень отдаленной, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге 14 октября, его слова передает дипломатическая служба ЕС.

«Есть стратегическая логика в том, чтобы усиливать Украину в политическом и военном отношении с целью вынудить [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров, однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», — сказал Боррель и отметил, что следует не путать мир в Украине с капитуляцией. 

В то же время дипломат подчеркнул необходимость увеличения поставок оружия Украине и санкционного давления на Россию. Для последнего, по его словам, нужно, в частности, повысить осмотрительность компаний, экспортирующих критически важные компоненты в третьи страны. «Нам нужно больше санкций против российского теневого флота», - сказал он.

Нетаньяху согласовал с министрами удар по Ирану
Нетаньяху согласовал с министрами удар по Ирану
12:42 100
Трамп: «Путин хотел напасть на Украину, но я не позволил»
Трамп: «Путин хотел напасть на Украину, но я не позволил»
12:07 737
Путин торопит результаты. Но обвал налицо
Путин торопит результаты. Но обвал налицо наш комментарий
10:55 3232
Лейла Алиева в штаб-квартире ICESCO
Лейла Алиева в штаб-квартире ICESCO фото
10:17 2574
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом» официоз
14 октября 2024, 20:09 7093
КНДР взорвала дороги. Южные корейцы открыли огонь
КНДР взорвала дороги. Южные корейцы открыли огонь добавлено видео
11:38 3032
Израиль ударит по Ирану… куда посчитает нужным
Израиль ударит по Ирану… куда посчитает нужным наш обзор
02:30 3946
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski фото
14 октября 2024, 11:10 4742
Президент Пакистана предложил Путину три варианта
Президент Пакистана предложил Путину три варианта
02:44 8443
Есть свет в конце Зангезурского тоннеля…
Есть свет в конце Зангезурского тоннеля… наш комментарий
14 октября 2024, 23:17 8501
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел»
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел» наш обзор
14 октября 2024, 18:24 11445

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху согласовал с министрами удар по Ирану
Нетаньяху согласовал с министрами удар по Ирану
12:42 100
Трамп: «Путин хотел напасть на Украину, но я не позволил»
Трамп: «Путин хотел напасть на Украину, но я не позволил»
12:07 737
Путин торопит результаты. Но обвал налицо
Путин торопит результаты. Но обвал налицо наш комментарий
10:55 3232
Лейла Алиева в штаб-квартире ICESCO
Лейла Алиева в штаб-квартире ICESCO фото
10:17 2574
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом» официоз
14 октября 2024, 20:09 7093
КНДР взорвала дороги. Южные корейцы открыли огонь
КНДР взорвала дороги. Южные корейцы открыли огонь добавлено видео
11:38 3032
Израиль ударит по Ирану… куда посчитает нужным
Израиль ударит по Ирану… куда посчитает нужным наш обзор
02:30 3946
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski фото
14 октября 2024, 11:10 4742
Президент Пакистана предложил Путину три варианта
Президент Пакистана предложил Путину три варианта
02:44 8443
Есть свет в конце Зангезурского тоннеля…
Есть свет в конце Зангезурского тоннеля… наш комментарий
14 октября 2024, 23:17 8501
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел»
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел» наш обзор
14 октября 2024, 18:24 11445
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться