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Госкомитет «деоккупировал» парк Хагани

фото
Ульвия Худиева
11:56 1154

Парк Хагани в Сабаильском районе столицы, известный как «Молоканский сад», после ремонта оказался захваченным рестораном. Жители близлежащих домов сообщили, что ресторан перекрыл часть дороги, создавая препятствия для пешеходов, а также создает сильный шум.

Жители боятся, что и другие бизнесмены последуют примеру владельцев ресторана и застроят весь парк объектами. Представители ресторана же утверждают, что получили разрешение от местной исполнительной власти.

Парк Хагани, закрытый на ремонт в мае этого года, был открыт для посещения 14 сентября. Территория парка была расширена, а примыкающие автомобильные дороги превращены в пешеходные.

В пресс-службе Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики сообщили haqqin.az, что пресекли захват части территории парка рестораном. В результате оперативных мероприятий, проведенных Главным управлением архитектуры и градостроительства города Баку в рамках мониторинга, территория была возвращена гражданам. Также соответствующим органам были переданы сведения о нарушении закона.

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