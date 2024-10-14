Трамп: «Путин хотел напасть на Украину, но я не позволил»

Экс-президент США и кандидат на эту должность на предстоящих выборах от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин предупреждал его, что планирует вторжение в Украину. Об этом американский политик сказал 14 октября во время предвыборного митинга в Оуксе, штат Пенсильвания.

По словам Трампа, Москва давно хотела вторгнуться в Украину, но республиканец якобы смог предотвратить это раньше, потому что «хорошо ладит с Путиным».

«Он говорил об этом, но я сказал: «Вы не войдете», – заявил Трамп.

Американский политик добавил, что у него также хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, и в очередной раз заявил, что положит конец войне в Восточной Европе еще до того, как его изберут президентом.

«Президент США Джо] Байден ничего не сделал для этого, он даже не разговаривал с Путиным больше года. Война должна закончиться. Я постараюсь это сделать еще до того, как возглавлю Белый дом», – сказал он.