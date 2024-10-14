USD 1.7000
EUR 1.8516
RUB 0.0178
Подписаться на уведомления
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»
Новость дня
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»

Трамп: «Путин хотел напасть на Украину, но я не позволил»

12:07 740

Экс-президент США и кандидат на эту должность на предстоящих выборах от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин предупреждал его, что планирует вторжение в Украину. Об этом американский политик сказал 14 октября во время предвыборного митинга в Оуксе, штат Пенсильвания.

По словам Трампа, Москва давно хотела вторгнуться в Украину, но республиканец якобы смог предотвратить это раньше, потому что «хорошо ладит с Путиным».

«Он говорил об этом, но я сказал: «Вы не войдете», – заявил Трамп.

Американский политик добавил, что у него также хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, и в очередной раз заявил, что положит конец войне в Восточной Европе еще до того, как его изберут президентом.

«Президент США Джо] Байден ничего не сделал для этого, он даже не разговаривал с Путиным больше года. Война должна закончиться. Я постараюсь это сделать еще до того, как возглавлю Белый дом», – сказал он.

Нетаньяху согласовал с министрами удар по Ирану
Нетаньяху согласовал с министрами удар по Ирану
12:42 103
Трамп: «Путин хотел напасть на Украину, но я не позволил»
Трамп: «Путин хотел напасть на Украину, но я не позволил»
12:07 741
Путин торопит результаты. Но обвал налицо
Путин торопит результаты. Но обвал налицо наш комментарий
10:55 3237
Лейла Алиева в штаб-квартире ICESCO
Лейла Алиева в штаб-квартире ICESCO фото
10:17 2578
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом» официоз
14 октября 2024, 20:09 7094
КНДР взорвала дороги. Южные корейцы открыли огонь
КНДР взорвала дороги. Южные корейцы открыли огонь добавлено видео
11:38 3039
Израиль ударит по Ирану… куда посчитает нужным
Израиль ударит по Ирану… куда посчитает нужным наш обзор
02:30 3946
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski фото
14 октября 2024, 11:10 4744
Президент Пакистана предложил Путину три варианта
Президент Пакистана предложил Путину три варианта
02:44 8445
Есть свет в конце Зангезурского тоннеля…
Есть свет в конце Зангезурского тоннеля… наш комментарий
14 октября 2024, 23:17 8502
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел»
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел» наш обзор
14 октября 2024, 18:24 11445

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху согласовал с министрами удар по Ирану
Нетаньяху согласовал с министрами удар по Ирану
12:42 103
Трамп: «Путин хотел напасть на Украину, но я не позволил»
Трамп: «Путин хотел напасть на Украину, но я не позволил»
12:07 741
Путин торопит результаты. Но обвал налицо
Путин торопит результаты. Но обвал налицо наш комментарий
10:55 3237
Лейла Алиева в штаб-квартире ICESCO
Лейла Алиева в штаб-квартире ICESCO фото
10:17 2578
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом» официоз
14 октября 2024, 20:09 7094
КНДР взорвала дороги. Южные корейцы открыли огонь
КНДР взорвала дороги. Южные корейцы открыли огонь добавлено видео
11:38 3039
Израиль ударит по Ирану… куда посчитает нужным
Израиль ударит по Ирану… куда посчитает нужным наш обзор
02:30 3946
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski фото
14 октября 2024, 11:10 4744
Президент Пакистана предложил Путину три варианта
Президент Пакистана предложил Путину три варианта
02:44 8445
Есть свет в конце Зангезурского тоннеля…
Есть свет в конце Зангезурского тоннеля… наш комментарий
14 октября 2024, 23:17 8502
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел»
Провал украинской армии в Курске: «полный хаос, непогода, новый котел» наш обзор
14 октября 2024, 18:24 11445
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться