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Россиян призвали готовиться к уходу Google

12:13 506

Российские пользователи смартфонов на базе операционной системы Android могут остаться без сервисов Google, заявил вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Дарий Халитов.

«Очень высокие риски, что в том или ином виде сервисы могут быть заблокированы», — сказал Халитов в интервью RTVI. Он отметил, что речь идет о Google Drive и Gmail, а также о Google Mobile Services, которые включают различные метки геопозиционирования, прогнозы погоды, push-уведомления и проч.

По его словам, россияне должны понимать, что все иностранные сервисы «могут в принципе исчезнуть или пользовательский путь по их использованию будет неудобен». «И это, к сожалению, та данность, с которой мы живем», — подчеркнул вице-президент «Ростелекома».

Он напомнил, что операционная система Android не является российской и «технологически независимой». «Как показывает практика последних лет, все может произойти в этом мире. Поэтому, в общем-то, при желании как сервисы YouTube, так и телефоны на базе Android могут превратиться, может быть, не в тыкву, но с определенными сложностями наши пользователи столкнуться могут», — заключил Халитов.

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