Врач-инфекционист дал совет, как не заболеть гриппом

«Острых респираторных вирусных инфекций достаточно много. Среди них относительно более опасен сезонный грипп, отличающийся осложнениями и неблагоприятными исходами». Об этом на передаче Sağlam həyat радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, способы защиты от этих инфекций в основном неспецифичны и общие для всех воздушно-капельных инфекций (ношение маски, гигиена рук и др): «Вакцина является специфическим и эффективным средством защиты от гриппа. Вакцина против вирусов сезонного гриппа, которые циркулируют каждый год в сентябре-октябре, защищает человека до следующей вакцинации».

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения отметил, что ежегодно эти вакцины в Азербайджан завозятся Минздравом и распределяются по амбулаторно-поликлиническим учреждениям. По его словам, также ежегодно звучат призывы населению пройти вакцинацию против гриппа, в первую очередь, гражданам из группы риска: «Следует знать, что только своевременная вакцинация может предотвратить многие неприятные осложнения и серьезные последствия».

Врач-инфекционист также советует «Круглый год вести здоровый образ жизни и правильно питаться». По его словам, аппетит снижается при интоксикации, возникающей в организме при сезонных острых респираторных вирусных инфекциях: «По этой причине становится трудно принимать пищу. В таких случаях для снижения интоксикации необходимо употреблять много жидкости и легкоусвояемые продукты. Не рекомендуется чрезмерно раздражающая, соленая, острая, жирная и жареная пища».