AzerGold организовал поездку для волонтеров ОО «Региональное развитие» в ЧИРУП

ЗАО AzerGold организовал ознакомительную поездку для волонтеров Общественного объединения «Региональное развитие» (ООРР) на Човдарский интегрированный региональный участкок по переработке (ЧИРУП) расположенный в Дашкесанском районе.

В ходе визита сначала волонтерам ООРР были разъяснены правила безопасности на предприятии, предоставлены средства индивидуальной защиты. Затем волонтеры ознакомились с золотым рудником «Човдар», недавно введенным в эксплуатацию заводом по обработке драгметаллов, работающим на основе технологии по чановому выщелачиванию, а также с существующей производственной инфраструктурой на основе технологии кучного выщелачивания.

В ходе ознакомительной поездки были даны ответы на интересующие волонтеров вопросы. Гостям была предоставлена подробная информация о процессе добычи, переработки драгоценных металлов и применяемых технологиях производства на ЧИРУП. Отметим, что организация инфотуров с целью регулярного ознакомления представителей общественности с процессом добычи и производства, осуществляемым в ЧИРУП, будет продолжена и в дальнейшем.