Северокорейцы не захотели умирать за «русский мир»

18 солдат из КНДР сбежали с российских позиций в Брянской и Курской областях, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в разведке. Сообщается, что это произошло в 7 км от границы с Украиной. Мотивы побега северокорейских военных пока не установлены, их ищут.

В российской армии скоро появится «особый бурятский батальон», который будет укомплектован гражданами КНДР, пишут украинские СМИ со ссылкой на источник в военной разведке.

Как отмечает источник, северокорейцы будут служить в составе 11-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВС России.

По его данным, ориентировочное количество личного состава этого батальона составляет примерно 3000 человек. Сейчас военных обеспечивают стрелковым вооружением и боеприпасами.

По мнению разведчиков, этот особый батальон могут привлечь к выполнению боевых задач вблизи Суджи и Курска, где ведутся бои между ВСУ и россиянами.