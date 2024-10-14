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В Азербайджане с коррупционерами разговор короткий

Инара Рафикгызы, судебный репортер
13:52 3700

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 19 чиновников, обвиняемых в получении взяток в крупных размерах. Среди обвиняемых сотрудники Госслужбы по вопросам имущества, представители районной исполнительной власти и председатели муниципалитетов.

По данным haqqin.az, суд под председательством судьи Шалалы Гасановой вынес следующие приговоры: Илдырым Мамедов приговорен к 8 с половиной годам лишения свободы, Назим Сафаров — к 8 годам 4 месяцам. Другие обвиняемые лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 1 год.

Кроме того, Ниджат Аббасов, Эхтирам Эйвазов, Мирджалал Хуршудзаде и Руслан Алиев получили 3 с половиной года лишения свободы, Мубариз и Эльсевер Пашаевы, а также Багы Масимов — 3 года 4 месяца, Амиль Асланов и Этибар Эйвазов — 3 года 3 месяца. Парвизу Алекперову, Айдыну Джафарову и Салиму Сулейманову на 3 года 2 месяца запретили покидать место проживания.

Асиф Юсифов приговорен к 2 годам 4 месяцам ограничения свободы, Шихали Аббасов и Мехи Гасанов — к 2 годам 2 месяцам, но в их случае срок отбывания наказания уже завершился. Дела Фамиля Мамедова и Асада Насирова были закрыты в связи с их смертью.

Уголовное дело было возбуждено на основе информации, поступившей от Государственной службы по вопросам имущества, расследование проводилось Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. В ходе расследования было установлено, что заведующий сектором организации рынка земли отдела геодезии и организации государственного управления землями Госслужбы Илдырым Мамедов, главный консультант сектора Асад Насибов, начальник Шекинского территориального отдела Госслужбы Мубариз Пашаев, начальник Газахского территориального отдела Эхтирам Эйвазов, начальник Бейлаганского районного отдела Эльсевер Пашаев, злоупотребляя служебными полномочиями, за взятки предоставляли положительные заключения о праве собственности земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

На основе собранных доказательств в отношении Илдырыма Мамедова, Асада Насибова, Мубариза Пашаева, Эхтирама Эйвазова были возбуждены уголовные дела по статьям 311 (коррупция) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана.

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