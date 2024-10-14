Над Ливаном сбили израильский Hermez

Вооруженная милиция «Хезболлы» сообщила, что ее боевики сбили беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля, вторгшийся в воздушное пространство Ливана.

«Подразделение противовоздушной обороны поразило израильский беспилотник Hermez-450 над пограничным районом на юге Ливана», - говорится в заявлении формирования.

Hermez 450 является многоцелевым разведывательным летательным аппаратом.