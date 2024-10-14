Глава агентства рассказал, какими дорогами не стоит пользоваться

В последние дни после продолжительных дождей, особенно в горных и предгорных районах страны, наблюдается активизация экзогенных геологических процессов. Об этом сообщил председатель правления Агентства геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.

Он отметил, что интенсивные осадки создали условия для локальной активизации и вероятности схода оползней в некоторых районах.

«В результате существует высокая вероятность активизации существующих оползневых участков на автомагистралях ряда территорий республики, особенно там, где проходят дороги Баку-Шемаха, Шемаха-Пиркули и Шемаха-Исмаиллы», - отметил А.Алиев.

Чиновник рекомендовал проявлять осторожность при проезде по этим направлениям, а при наличии альтернативы - использовать другие трассы.