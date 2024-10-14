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Россия хотела устроить авиакатастрофу в Германии

14:36 1596

Российских шпионов подозревают в диверсии, которая только по счастливой случайности не привела к падению гражданского самолета, заявил Томас Хальденванг, глава службы внутренней безопасности Германии.

Инцидент произошел в этом году, рассказал Хальденванг на слушаниях в Бундестаге. Посылка, предназначенная для перевозки в грузовом отсеке самолета, загорелась в логистическом центре DHL в Лейпциге. Если бы это произошло во время полета, то «привело бы к катастрофе», заявил Хальденванг. Кому была она предназначена, не ясно. Как сообщило немецкое информагентство DPA, службы безопасности расследуют этот инцидент, исходя из предположения, что он связан с действиями России.

Она «количественно и качественно» наращивает усилия по дестабилизации ситуации в Германии, осуществляя диверсии, предупредили Хальденванг и директор службы внешней разведки Бруно Каль. Действия Москвы «ставят под угрозу жизни людей», сказал Хальденванг: «Мы наблюдаем агрессивное поведение российских разведывательных служб».

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