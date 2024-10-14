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Россия «не вмешивается во внутренние дела» Грузии

14:41 699

Запад пытается повлиять на ход избирательной кампании в Грузии, Россия же «не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела» этой страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается выборов, то это не наше дело. Мы видим ничем не прикрытые попытки западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое, незавуалированное влияние на ход избирательной кампании, - сказал Песков. - Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Грузии и не собираемся этого делать».

«Грузия - наш сосед. Вы знаете все осложнения в наших двусторонних отношениях, которые вместе с тем не препятствуют развитию гуманитарных связей по линии обществ, народов двух стран, - отметил он. - Люди продолжают ездить и в Грузию, и в Россию, из России в Грузию».

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