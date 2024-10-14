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Полный отказ от российского газа или закупки у SOCAR?

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14:54 1919

Сегодня, 15 октября, министры энергетики стран Европейского союза обсуждают возможный дефицит природного газа в предстоящие зимние месяцы. По данным агентства Bloomberg, одной из ключевых тем является ситуация после окончания срока действия соглашения о транзите российского газа через Украину, подписанного до войны.

Несмотря на продолжающуюся войну в Украине, приближающуюся к третьей зиме, ряд стран ЕС по-прежнему закупает газ у России. Однако Киев предупредил, что договор с «Газпромом», истекающий 31 декабря 2024 года, продлен не будет. Чтобы предотвратить возможный энергетический кризис, который может возникнуть после прекращения транзита 13–14 миллиардов кубометров газа через Украину, ЕС предложил альтернативу – поставки через Азербайджан.

Европе грозит дефицит природного газа в предстоящие зимние месяцы

Правда, пока не ясно, как именно Азербайджан сможет заменить Россию. Один из возможных вариантов заключается в увеличении импорта российского газа для внутреннего потребления Азербайджана. Что позволит высвободить объемы для экспорта в Европу через Южный газовый коридор.

Эксперты подчеркивают необходимость для Европы как можно скорее отказаться от российского газа, сократив его потребление и нарастив собственные мощности. Украинский трубопровод остается одним из двух маршрутов, по которым «голубое топливо» из России поступает в Европу.

Эксперты подчеркивают необходимость для Европы как можно скорее отказаться от российского газа

Второй маршрут — «Голубой поток», пролегающий по дну Черного моря. Как пишет Bloomberg, сейчас ЕС ищет альтернативные маршруты транзита, однако не успеет заключить новое соглашение до 31 декабря. Вторая альтернатива предполагает участие Азербайджана, но окончательное решение может быть принято лишь в конце декабря или в начале 2025 года. Словакия и Австрия, которые зависят от российского газа больше других стран ЕС, стремятся сохранить прежний маршрут, заменив Россию на Азербайджан. Однако неясно, кто и как будет продавать этот газ. Вполне вероятно, что ключевую роль возьмет на себя компания SOCAR, которая будет поставлять топливо в Европу вместо «Газпрома», либо обеспечит транзит российского газа напрямую, без посредников.

Для бесперебойных поставок объемы должны составлять от 10 до 11 миллиардов кубометров. При меньших объемах сделка станет экономически невыгодной, так как потребуется дополнительная закачка. Еще в сентябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что последнее слово все равно остается за Украиной, поскольку речь идет о ее трубопроводе.

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