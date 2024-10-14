Полный отказ от российского газа или закупки у SOCAR?

Сегодня, 15 октября, министры энергетики стран Европейского союза обсуждают возможный дефицит природного газа в предстоящие зимние месяцы. По данным агентства Bloomberg, одной из ключевых тем является ситуация после окончания срока действия соглашения о транзите российского газа через Украину, подписанного до войны. Несмотря на продолжающуюся войну в Украине, приближающуюся к третьей зиме, ряд стран ЕС по-прежнему закупает газ у России. Однако Киев предупредил, что договор с «Газпромом», истекающий 31 декабря 2024 года, продлен не будет. Чтобы предотвратить возможный энергетический кризис, который может возникнуть после прекращения транзита 13–14 миллиардов кубометров газа через Украину, ЕС предложил альтернативу – поставки через Азербайджан.

Правда, пока не ясно, как именно Азербайджан сможет заменить Россию. Один из возможных вариантов заключается в увеличении импорта российского газа для внутреннего потребления Азербайджана. Что позволит высвободить объемы для экспорта в Европу через Южный газовый коридор. Эксперты подчеркивают необходимость для Европы как можно скорее отказаться от российского газа, сократив его потребление и нарастив собственные мощности. Украинский трубопровод остается одним из двух маршрутов, по которым «голубое топливо» из России поступает в Европу.