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В армии Азербайджана создали подразделение из интеллектуально одаренных военных

14:59 1152

В рамках реформ в области армейского строительства, проводимых под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, в азербайджанской армии сформированы подразделения из интеллектуально одаренных военнослужащих.

В целях более эффективного применения знаний и навыков талантливой молодежи, отличившейся в области образования, а также содействия их карьерному росту, в Министерстве обороны внедряется новая концепция прохождения военной службы, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Согласно новой концепции обучения и практики, талантливые призывники, обладающие большими интеллектуальными способностями, проходящие военную службу, после завершения программы подготовки новобранцев продолжат военную службу в специальных условиях в подразделениях, созданных в составе Национального университета обороны, с целью их привлечения к различным проектам и деятельности, соответствующим их специальностям.

«В новосозданных подразделениях из интеллектуально одаренных военнослужащих будут служить призывники, набравшие 600 и более баллов на вступительных экзаменах в вузы, проводимых Государственным экзаменационным центром, победители, соответствующие условиям «Перечня международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований и порядка внеконкурсного приема их победителей в высшие учебные заведения», утвержденного постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 229 от 20 мая 2019 года, а также выпускники программ бакалавриата или магистратуры иностранных вузов, которые в международных рейтингах (Times Higher Education (THE) World University Rankings) или Academic Ranking of World Universities (Shanghai) по итогам календарного года, предшествующего текущему календарному году, занимают места не ниже 500-го», - говорится в сообщении.

Молодежь, призванная на срочную действительную военную службу в данной категории с квалификацией в области информационных технологий, внесет значительный вклад в развитие цифровых навыков и создание новых возможностей в армии, уверены в оборонном ведомстве.

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