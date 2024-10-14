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Разбойника Мамедова отправили в тюрьму на 10 лет

Инара Рафикгызы
15:07 943

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 31-летнего Джейхуна Мамедова, обвиняемого в разбойном нападении на профессора Азербайджанского университета, доктора юридических наук Маиса Алиева.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Расима Садыхова Джейхун Мамедов был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.

Напомним, что инцидент произошел в прошлом году в квартире, где проживает профессор. Дж.Мамедов, предварительно договорившись с Маисом Алиевым о встрече, пришел к нему домой и, угрожая ножом, заставил его сесть в кресло. Он связал профессора по рукам и ногам веревкой, а рот заклеил скотчем. Убедившись, что Алиев не сможет оказать сопротивление, Мамедов через банковское приложение на телефоне юриста перевел 8 тысяч манатов на свою карту. Кроме того, он забрал наличные деньги и другие ценности из квартиры, после чего скрылся. В результате оперативных мероприятий полиции Дж.Мамедов был задержан в кратчайшие сроки.

Против него возбуждено уголовное дело по статье 181.2.3 (разбой) Уголовного кодекса Азербайджана.

Отметим, что Маис Алиев является членом Коллегии адвокатов, профессором Азербайджанского университета и председателем Общественного объединения «Исследование социальных прав».

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