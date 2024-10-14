Али Асадов позвонил Михаилу Мишустину
15:16 798
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов позвонил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.
Как сообщили в Кабмине, главы правительств рассмотрели актуальные вопросы азербайджано-российского стратегического партнерства, обсудили перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества.
Была подтверждена обоюдная готовность к продолжению активной совместной работы по всем вопросам двусторонней повестки.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!