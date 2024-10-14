Ссора учеников привела к ножевому ранению
15:20 999
Конфликт между школьниками в Бейлагане привел к ножевому ранению.
Как стало известно haqqin.az, инцидент произошел в школе №2 Бейлаганского района. Ученик седьмого класса Х.Гасымлы нанес ножевое ранение одиннадцатикласснику Х.Гусейнову. Гасымлы задержали сотрудники полиции.
В Бейлаганском районном отделе полиции проводится расследование.
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