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Ссора учеников привела к ножевому ранению

15:20 999

Конфликт между школьниками в Бейлагане привел к ножевому ранению.

Как стало известно haqqin.az, инцидент произошел в школе №2 Бейлаганского района. Ученик седьмого класса Х.Гасымлы нанес ножевое ранение одиннадцатикласснику Х.Гусейнову. Гасымлы задержали сотрудники полиции.

В Бейлаганском районном отделе полиции проводится расследование.

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