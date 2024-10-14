Главы МИД формата «3+3» соберутся в Стамбуле

Третье заседание министров иностранных дел в формате «3+3» пройдет в Стамбуле 18 октября с участием глав МИД Азербайджана, Армении, РФ и Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади в Анкаре, передает TRT Haber.

«Турция придерживается позиции, что все региональные вопросы должны решаться непосредственно странами региона. Мы продолжаем консультации со странами Южного Кавказа через платформу регионального сотрудничества [«3+3»]. Третье министерское заседание в формате «3+3» пройдет 18 октября в Стамбуле. Во встрече примут участие министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана и России», - сказал Фидан.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила участие министра иностранных дел Сергея Лаврова в предстоящем заседании.