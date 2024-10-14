Один депозит – одно дерево: внесите свой вклад в зеленый мир вместе с Birbank

Первый цифровой банк Азербайджана Birbank осуществляет кампанию «Зеленый депозит» в рамках Года солидарности во имя зеленого мира. В рамках кампании каждый, кто разместит депозит через приложение Birbank до конца октября, не только получит прибыль, но и внесет свой вклад в защиту природы.

Для каждого клиента старше 18 лет, выбравшего цифровой депозит, будет посажено дерево от его имени. В дополнение к этому клиенты получат электронный сертификат в знак признательности за этот положительный шаг. Кампания реализуется в сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.