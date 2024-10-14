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Один депозит – одно дерево: внесите свой вклад в зеленый мир вместе с Birbank

15:26 229

Первый цифровой банк Азербайджана Birbank осуществляет кампанию «Зеленый депозит» в рамках Года солидарности во имя зеленого мира. В рамках кампании каждый, кто разместит депозит через приложение Birbank до конца октября, не только получит прибыль, но и внесет свой вклад в защиту природы.

Для каждого клиента старше 18 лет, выбравшего цифровой депозит, будет посажено дерево от его имени. В дополнение к этому клиенты получат электронный сертификат в знак признательности за этот положительный шаг. Кампания реализуется в сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Цель проекта - защитить природу и делать новые шаги на пути к зеленому миру. Клиенты, выбравшие «Зеленый депозит», смогут воспользоваться преимуществами цифрового банкинга, а также могут оставить будущим поколениям более зеленый мир в наследство.

Для участия в кампании необходимо разместить депозит на сумму не менее 500 AZN сроком на 6, 12 или 18 месяцев с выплатой процентов по окончании срока. Кампания действует до 31 октября.

Для получения дополнительной информации: https://b-b.az/ydd

Более подробную информацию о карте Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, в колл-центре 196 или на официальных страницах карты в Facebook или Instagram. Чтобы заказать карту Birbank, скачайте приложение Birbank, напишите «1» и отправьте SMS на короткий номер 8196, напишите через WhatsApp на номер (+994 50) 999 81 96 или посетите центры Birbank.

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