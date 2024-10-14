Nar продолжает поддерживать профессиональные курсы для людей с нарушениями речи и слуха

Оператор Nar, уделяющий особое внимание социальным проектам, в сотрудничестве с Общественным объединением «Поддержка слабослышащих» (Karlara Dəstək İB) запускает курсы по специальности дизайнер-модельер для людей с нарушениями речи и слуха. Цель проекта, реализуемого при поддержке мобильного оператора, — содействие профессиональной интеграции этих людей в общество, способствуя их будущей карьере и финансовой независимости.

В рамках проекта для людей с нарушениями речи и слуха в возрасте от 18 до 40 лет будут организованы трехмесячные курсы под руководством опытного дизайнера-модельера. Эти занятия помогут не только развить профессиональные навыки участников, но и укрепить их уверенность в себе. Успешно окончившие курсы получат свидетельства, выданные Центром профессиональной и трудовой реабилитации лиц с инвалидностью, что расширит их возможности трудоустройства в будущем.