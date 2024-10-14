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Nar продолжает поддерживать профессиональные курсы для людей с нарушениями речи и слуха

15:37 158

Оператор Nar, уделяющий особое внимание социальным проектам, в сотрудничестве с Общественным объединением «Поддержка слабослышащих» (Karlara Dəstək İB) запускает курсы по специальности дизайнер-модельер для людей с нарушениями речи и слуха.

Цель проекта, реализуемого при поддержке мобильного оператора, — содействие профессиональной интеграции этих людей в общество, способствуя их будущей карьере и финансовой независимости.

В рамках проекта для людей с нарушениями речи и слуха в возрасте от 18 до 40 лет будут организованы трехмесячные курсы под руководством опытного дизайнера-модельера. Эти занятия помогут не только развить профессиональные навыки участников, но и укрепить их уверенность в себе. Успешно окончившие курсы получат свидетельства, выданные Центром профессиональной и трудовой реабилитации лиц с инвалидностью, что расширит их возможности трудоустройства в будущем.

Проект «Школа обучения» от Nar занял первое место в номинации «Лучший проект в области корпоративной социальной ответственности» на престижном международном конкурсе Eventiada IPRA Golden World Awards 2019. Вдохновленный этой наградой и положительным влиянием проекта на общество Nar уже на протяжении многих лет продолжает развивать проект «Школа обучения».

Со всеми социальными проектами мобильного оператора можно ознакомиться здесь.

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