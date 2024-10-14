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Симонян заявил, что Баку и Ереван «на пороге мира»

15:44 596

Азербайджан и Армения находятся на пороге достижения соглашения об установлении мира, утверждает спикер парламента Армении Ален Симонян.

«С учетом того, что мирный процесс серьезно стартовал несколько месяцев назад, Азербайджан хотел нашего согласия по пяти международно признанным пунктам (мирного договора). Я рад сообщить, что сегодня мы достигли полного согласия по 16 пунктам», - сказал Симонян, выступая на 149-й Ассамблее Межпарламентского союза.

По словам Симоняна, пришло время установить мир.

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