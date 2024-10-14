Армия США начнет расправляться с внутренними врагами, то есть оппозицией, судьями и журналистами
Примерно за три недели до решающих президентских выборов в США Дональду Трампу удалось сравнять шансы с Камалой Харрис, увеличив свои перспективы возвращения в Белый дом. По последним опросам, Трамп и Харрис идут ноздря в ноздрю. Их шансы практически равны либо преимущество Харрис сократилось до минимума.
В репортаже телеканала CNN отмечается, что такая ситуация вызвала панику в лагере демократов, и Камала Харрис ужесточила свою риторику в отношении оппонента, практически умоляя избирателей в колеблющихся штатах не допустить возвращения Трампа к власти, доказывая, насколько он опасен и страшен для США.
На митинге в Аризоне в воскресенье Трамп безосновательно заявил, что в случае победы Харрис «вся страна превратится в лагерь для мигрантов». В Колорадо двумя днями ранее он пообещал начать «крупнейшую депортационную операцию в истории США», добавив: «Мы закроем границу. Мы остановим вторжение нелегалов в нашу страну. Мы будем защищать нашу территорию. Мы не будем завоеваны».
В эти выходные Трамп усилил свои угрозы в адрес политических оппонентов, заявив в программе Sunday Morning Futures на канале Fox News, что он может направить армию против «внутренних врагов». Экс-президент, который подстрекал к насилию, чтобы остаться у власти после выборов 2020 года, также сказал на митинге в субботу, что критик, использующий право на свободу слова, должен «вышибить из себя все дерьмо».
Кроме того, Трамп пригрозил приостановить федеральную помощь в случае стихийных бедствий в управляемой демократами Калифорнии, ложно обвинив Харрис и президента Джо Байдена в том, что они поступают так же в отношении округов республиканцев, пострадавших от ураганов. Он также заявил, что телеканал CBS должен лишиться лицензии.
Появляются новые подробности обожания бывшим президентом Путина, после того как Кремль подтвердил, что Трамп отправил тесты на COVID-19 российскому президенту, который является заклятым врагом Соединенных Штатов во время пандемии, значимость которой Трамп часто принижал.
Углубляющийся экстремизм Трампа усиливает и без того огромное давление на Харрис. Группа влиятельных лидеров Демпартии — включая бывших президентов Билла Клинтона и Барака Обаму — умоляют избирателей в колеблющихся штатах, особенно чернокожих и латиноамериканцев, чья поддержка важна для Харрис, не допустить возвращения Трампа к власти.
В своей предвыборной речи Харрис включила запись с выступления Трампа на Fox News, где он заявил о возможном использовании Национальной гвардии или регулярных войск против «внутреннего врага». «Вы слышали его слова. Он говорит о враге здесь, в Пенсильвании... Он считает врагами страны всех, кто не поддерживает его или не подчиняется его воле. Мы знаем, на кого он будет нацелен, потому что он уже нападал на них раньше: журналистов, которые пишут статьи, неугодные ему, сотрудников избирательных комиссий, отказывающихся фальсифицировать результаты выборов, судей, которые требуют соблюдения закона вместо того, чтобы следовать его приказам», — сказала Харрис, добавив, что недавнее решение Верховного суда о президентской неприкосновенности может только усилить его уверенность в своей безнаказанности.
Тем временем кандидат на пост вице-президента от демократов Тим Уолц пошел еще дальше, заявив, что размышления Трампа об использовании армии против внутренних врагов, которых он назвал «врагами изнутри», могут быть расценены как предательство.
В очередной попытке Харрис развеять опасения по поводу ее явно застопорившейся динамики выборов она объявила о новой крупной инициативе по привлечению чернокожих избирателей-мужчин на фоне опасений, что Трамп пытается отвоевать у демократов критически важную базу поддержки или что они просто не придут на выборы.
А в новой рекламной кампании в колеблющемся штате Аризона Харрис предприняла новые попытки привлечь на свою сторону республиканцев, отчужденных поведением экс-президента, но которым еще предстоит принять то, что для многих является мучительным решением пересечь партийные линии. С этой целью Харрис также объявила, что сядет за свое первое официальное интервью для Fox News, отбросив свою прежнюю сдержанность в отношении незапланированных событий, чтобы создать контраст с Трампом, который редко покидает консервативный медиапузырь.
В более широком смысле, вице-президенту предстоит одно из самых сложных политических заданий за десятилетия, после того как она сменила Байдена в качестве кандидата от Демократической партии за несколько месяцев до выборов. Харрис пытается убедить недовольный электорат, что она кандидат перемен, несмотря на то, что является частью непопулярной администрации, одновременно пытаясь свергнуть Трампа, который показал: нет почти ничего, чего бы он не сделал, чтобы вернуть себе власть.