Армия США начнет расправляться с внутренними врагами, то есть оппозицией, судьями и журналистами

Примерно за три недели до решающих президентских выборов в США Дональду Трампу удалось сравнять шансы с Камалой Харрис, увеличив свои перспективы возвращения в Белый дом. По последним опросам, Трамп и Харрис идут ноздря в ноздрю. Их шансы практически равны либо преимущество Харрис сократилось до минимума. В репортаже телеканала CNN отмечается, что такая ситуация вызвала панику в лагере демократов, и Камала Харрис ужесточила свою риторику в отношении оппонента, практически умоляя избирателей в колеблющихся штатах не допустить возвращения Трампа к власти, доказывая, насколько он опасен и страшен для США. На митинге в Аризоне в воскресенье Трамп безосновательно заявил, что в случае победы Харрис «вся страна превратится в лагерь для мигрантов». В Колорадо двумя днями ранее он пообещал начать «крупнейшую депортационную операцию в истории США», добавив: «Мы закроем границу. Мы остановим вторжение нелегалов в нашу страну. Мы будем защищать нашу территорию. Мы не будем завоеваны».

В эти выходные Трамп усилил свои угрозы в адрес политических оппонентов, заявив в программе Sunday Morning Futures на канале Fox News, что он может направить армию против «внутренних врагов». Экс-президент, который подстрекал к насилию, чтобы остаться у власти после выборов 2020 года, также сказал на митинге в субботу, что критик, использующий право на свободу слова, должен «вышибить из себя все дерьмо». Кроме того, Трамп пригрозил приостановить федеральную помощь в случае стихийных бедствий в управляемой демократами Калифорнии, ложно обвинив Харрис и президента Джо Байдена в том, что они поступают так же в отношении округов республиканцев, пострадавших от ураганов. Он также заявил, что телеканал CBS должен лишиться лицензии. Появляются новые подробности обожания бывшим президентом Путина, после того как Кремль подтвердил, что Трамп отправил тесты на COVID-19 российскому президенту, который является заклятым врагом Соединенных Штатов во время пандемии, значимость которой Трамп часто принижал. Углубляющийся экстремизм Трампа усиливает и без того огромное давление на Харрис. Группа влиятельных лидеров Демпартии — включая бывших президентов Билла Клинтона и Барака Обаму — умоляют избирателей в колеблющихся штатах, особенно чернокожих и латиноамериканцев, чья поддержка важна для Харрис, не допустить возвращения Трампа к власти. В своей предвыборной речи Харрис включила запись с выступления Трампа на Fox News, где он заявил о возможном использовании Национальной гвардии или регулярных войск против «внутреннего врага». «Вы слышали его слова. Он говорит о враге здесь, в Пенсильвании... Он считает врагами страны всех, кто не поддерживает его или не подчиняется его воле. Мы знаем, на кого он будет нацелен, потому что он уже нападал на них раньше: журналистов, которые пишут статьи, неугодные ему, сотрудников избирательных комиссий, отказывающихся фальсифицировать результаты выборов, судей, которые требуют соблюдения закона вместо того, чтобы следовать его приказам», — сказала Харрис, добавив, что недавнее решение Верховного суда о президентской неприкосновенности может только усилить его уверенность в своей безнаказанности.